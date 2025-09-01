Артем Сергеев: «Слепышев – позитивный парень, от него идет хорошая энергетика. Когда что-то не так, он остается на хорошем вайбе, убеждает, что мы справимся»
Артем Сергеев поделился мнением о форварде Антоне Слепышеве.
– В команде остался Антон Слепышев, хотя в прошлом сезоне он играл немного. Расскажите, в чем его ценность для «Динамо».
– От него идет хорошая энергетика. Антон – позитивный парень. Когда что-то идет не так, он остается на хорошем вайбе.
Убеждает, что мы справимся, выберемся из любой сложной ситуации, – сказал защитник «Динамо» Артем Сергеев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости