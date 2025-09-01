Артем Сергеев: «Слепышев – позитивный парень, от него идет хорошая энергетика. Когда что-то не так, он остается на хорошем вайбе, убеждает, что мы справимся»

Артем Сергеев поделился мнением о форварде Антоне Слепышеве.

– В команде остался Антон Слепышев, хотя в прошлом сезоне он играл немного. Расскажите, в чем его ценность для «Динамо».

– От него идет хорошая энергетика. Антон – позитивный парень. Когда что-то идет не так, он остается на хорошем вайбе.

Убеждает, что мы справимся, выберемся из любой сложной ситуации, – сказал защитник «Динамо» Артем Сергеев.