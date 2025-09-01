  • Спортс
Сергеев о пробном контракте Гусева в «Динамо»: «Он еле катался на сборах – думали, что его не подпишут. Угорали, что если будет плохо тренироваться – выгонят»

Артем Сергеев заявил, что в «Динамо» подшучивали над Никитой Гусевым этим летом.

Ранее 33-летний форвард заключил пробный контракт с бело-голубыми. Сообщалось, что это было вызвано ситуацией с потолком зарплат. Позднее он подписал полноценное соглашение на год.

– Никита Гусев какое-то время тренировался с «Динамо» на просмотровом контракте. Чего было больше: шуток или респектов в его адрес, что согласился на пробное соглашение?

– Конечно, шуток! Он еле катался на сборах, мы уж думали, что его не подпишут (смеется). На самом деле, все понимали, что Никиту подпишут. Но это не мешало нам угорать над ним, что если будешь плохо тренироваться – выгонят.

– Предсезонка Гусева отличалась от прошлого года, когда он был на полноценном контракте с «Динамо»?

– Нет, не отличалась, конечно. Он никогда не был особо быстрым. Но качество тренировок в плане техники и броска у Никиты на очень высоком уровне.

– Были реальные опасения, что «Динамо» не удастся договориться с Гусевым, вписать его в потолок зарплат?

– Да нет, вы что? Все оставались спокойны. Он был заинтересован остаться в «Динамо». Клуб был заинтересован в Никите. В такой ситуации стороны обязаны находить точки соприкосновения. Так и произошло, – сказал защитник «Динамо» Артем Сергеев.

Гусев о 45 млн рублей за сезон в «Динамо»: «Пусть эксперты считают деньги. Я жду, когда команда сформируется – хочу быть уверен, что мы на что-то претендуем»

