Вайсфельд о претендентах на Кубок Гагарина: «На бумаге все те же команды: «Локомотив», «Авангард» и «Металлург». ЦСКА будет сложно, но они тоже могут побороться»

Леонид Вайсфельд высказался о предсезонной подготовке клубов КХЛ.

– Я стараюсь смотреть все игры, но, чтобы кто-то меня особенно впечатлил в это межсезонье, такого не было. Да и не разочаровал тоже.

Предсезонная подготовка с каждым сезоном становится все короче, поэтому сложно понять, в каком состоянии находятся команды. Видно, что в товарищеских турнирах никто внимания результату не уделяет – все сконцентрированы на подготовке к сезону.

– Кто является главным претендентом на победу в Кубке Гагарина?

– По предсезонке точно таких выводов делать не стоит, но на бумаге все те же команды: ярославский «Локомотив », омский «Авангард » и магнитогорский «Металлург ».

ЦСКА ? Им будет сложно, потому что пришел новый тренерский штаб, но, в принципе, тоже могут побороться.

На самом деле, очень хорошо, что явного фаворита сейчас в КХЛ не наблюдается, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.