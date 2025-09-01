Вайсфельд о претендентах на Кубок Гагарина: «На бумаге все те же команды: «Локомотив», «Авангард» и «Металлург». ЦСКА будет сложно, но они тоже могут побороться»
– Я стараюсь смотреть все игры, но, чтобы кто-то меня особенно впечатлил в это межсезонье, такого не было. Да и не разочаровал тоже.
Предсезонная подготовка с каждым сезоном становится все короче, поэтому сложно понять, в каком состоянии находятся команды. Видно, что в товарищеских турнирах никто внимания результату не уделяет – все сконцентрированы на подготовке к сезону.
– Кто является главным претендентом на победу в Кубке Гагарина?
– По предсезонке точно таких выводов делать не стоит, но на бумаге все те же команды: ярославский «Локомотив», омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург».
ЦСКА? Им будет сложно, потому что пришел новый тренерский штаб, но, в принципе, тоже могут побороться.
На самом деле, очень хорошо, что явного фаворита сейчас в КХЛ не наблюдается, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.