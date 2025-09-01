Николай Голдобин заявил, что хочет выйти в финал Кубка Гагарина в новом сезоне.

Ранее нападающий перешел из «Спартака » в СКА через список отказов, куда его поместили красно-белые.

– Забить 20 голов за два месяца? Хотя бы 10 голов в первом месяце!

– Почему выбрал Санкт‑Петербург?

– Хотелось остаться, но получилось так, как получилось. Рад, что оказался в хорошем клубе. С нетерпением жду нового сезона. НХЛ рассматривали, но условия невыгодные. Выбрал Россию.

Знаю Игоря Николаевича [Ларионова] давно, он был моим агентом. Благодарен ему за помощь в то время, когда был молодым. Привык к особенностям города, к погоде, пробок мало. Живу в хорошем месте. Без жалоб.

– Какие цели?

– Ожиданий много. У нас поменялось руководство и игроки. За нами будет пристальное внимание. Главное – начать хорошо и выйти в финал, – сказал форвард СКА Николай Голдобин .

