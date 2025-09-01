Никита Попугаев прокомментировал выступление «Шанхая» на Кубке мэра Москвы.

Китайский клуб занял третье место из шести команд, победив в двух матчах из трех.

– Старались играть только на победу. Понятно, что перед нами были поставлены определенные задачи. Нам сразу сказали, что это турнир для того, чтобы допускать ошибки и исправлять их.

– Успели ли сработаться с Галланом? Насколько знаю, вы еще не играли под руководством тренера из НХЛ.

– Конечно, это очень серьезный уровень. Как Галлан , так и специалисты его бригады – большие профессионалы. Каждый из нас извлекает что‑то новое для себя и старается прислушиваться к словам тренеров.

– Руководство не раз говорило, что цель команды – взять Кубок в этом сезоне. Как думаете, насколько это реально?

– Реально, на самом деле. Даже на этом турнире мы доказали, что умеем играть с сильными командами и обыгрывать их. Какие задачи руководство поставит, такие и будем выполнять, – сказал форвард «Шанхая » Никита Попугаев .

