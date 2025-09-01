Попугаев о «Шанхае» на Кубке мэра Москвы: «Доказали, что умеем обыгрывать сильные команды. Галлан и его бригада – большие профессионалы»
Китайский клуб занял третье место из шести команд, победив в двух матчах из трех.
– Старались играть только на победу. Понятно, что перед нами были поставлены определенные задачи. Нам сразу сказали, что это турнир для того, чтобы допускать ошибки и исправлять их.
– Успели ли сработаться с Галланом? Насколько знаю, вы еще не играли под руководством тренера из НХЛ.
– Конечно, это очень серьезный уровень. Как Галлан, так и специалисты его бригады – большие профессионалы. Каждый из нас извлекает что‑то новое для себя и старается прислушиваться к словам тренеров.
– Руководство не раз говорило, что цель команды – взять Кубок в этом сезоне. Как думаете, насколько это реально?
– Реально, на самом деле. Даже на этом турнире мы доказали, что умеем играть с сильными командами и обыгрывать их. Какие задачи руководство поставит, такие и будем выполнять, – сказал форвард «Шанхая» Никита Попугаев.
