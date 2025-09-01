Плющев о переезде «Шанхая» в Китай: «Многие заартачатся – перелеты затратны, а у многих клубов денег впритык. Идея хорошая – посмотрим, как будет реализована»

Владимир Плющев оценил планы «Шанхая» по возвращению в Китай.

Ранее генеральный директор «Шанхая » Сергей Белых заявил, что клуб рассчитывает переехать в Китай в течение двух лет.

«Вопрос сложный. Думаю, многие заартачатся. Перелеты в Китай будут связаны с серьезными затратами, а у многих клубов денег сейчас впритык. Можно сделать связку с Хабаровском и Владивостоком, но все равно логистика непростая.

С другой стороны, «Шанхай» должен все-таки принимать матчи у себя дома, а не все время играть на выезде, пусть и в таком прекрасном городе, как Санкт-Петербург. Нужно развивать хоккей дома, привлекать болельщиков, делать академию и так далее.

Так что идея переехать в Китай хорошая, но как она будет реализована, посмотрим», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

