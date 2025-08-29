  • Спортс
Генменеджер «Шанхая» о «СКА-Арене»: «Болельщики придут, если будем выигрывать – правило работает во все времена. Выход в плей-офф – задача по умолчанию»

Генменеджер «Шанхая» оценил перспективу игры на «СКА-Арене».

В это межсезонье китайский клуб провел ребрендинг и переехал в Санкт-Петербург.

– Команда будет играть на самой большой арене в КХЛ. Как вы будете завлекать фанатов?

– Все зависит от наших маркетологов и от игры команды. Если мы будем показывать зрелищный хоккей и выигрывать матчи, то болельщики к нам придут. Это правило работает во все времена.

– Какие задачи стоят перед Галланом в первом сезоне?

– Задачи стоят самые максимальные. Выход в плей-офф – задача по умолчанию. Мы ее даже не ставили и не озвучивали, потому что все это прекрасно понимают. Это нулевой цикл.

– Клуб действительно претендует на борьбу за Кубок Гагарина?

– Ну а для чего мы тогда собираем такую команду? Мы переехали на крупную арену, поэтому задачи и цели самые максимальные, – сказал генеральный менеджер «Шанхая» Игорь Варицкий.

Генменеджер «Шанхая» о потолке зарплат в клубе: «Не зайдем в сезон с ведомостью под 900 млн рублей. Мы считаем деньги, но места для маневра достаточно»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
