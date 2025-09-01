Гендиректор «Шанхая» о переезде клуба в Китай: «Зависит от результатов команды и договоренности с партнерами. Шаг за шагом идем к цели»

Гендиректор «Шанхая» прокомментировал возможный переезд клуба в Китай.

Этим летом команда сменила название и переехала из Подмосковья в Санкт-Петербург.

– Сейчас уже известно, что следующие два года «Шанхайские Драконы» проведут в Санкт-Петербурге, а потом планируется переезд в Китай. У игроков и тренерского штаба контракты максимум на два года. Это значит, что в Китай поедут совсем другие люди?

– Мы не заявляем, что команда проведет в Санкт-Петербурге ровно два года. Все будет зависеть от того, насколько быстро нам удастся договориться со спонсорами и партнерами в Китае и, конечно же, от результатов команды.

Клуб должен переезжать в Шанхай, крепко стоя на ногах. Как быстро это получится – посмотрим, будем стараться это сделать как можно скорее. Поэтому сейчас говорить, какие игроки отправятся в Китай, каким будет состав, преждевременно. Мы идем шаг за шагом к нашей цели.

Сейчас в жизни клуба крайне важный этап – нам нужно запустить сезон в Санкт-Петербурге и параллельно начать работу с нашим офисом в Шанхае. В начале сентября туда планируется командировка нашего руководства. Так что будем работать в двух направлениях.

– Уже обсуждалось возможное проведение KHL World Games (вынесенные матчи – Спортс’‘) в Шанхае, содействуете лиге в их организации?

– Будем прорабатывать этот вопрос вместе с лигой. Вообще это один из больших кирпичей в фундамент дальнейшей судьбы команды в Китае, в том числе в части взаимодействия с местными организациями, которые в будущем смогут обеспечить нашему клубу успешное присутствие в Китае.

– То есть проведение нескольких игр «Шанхайских Драконов» в Китае уже в этом сезоне вполне возможно?

– Да, мы работаем над этим, – сказал генеральный директор «Шанхая » Сергей Белых.

