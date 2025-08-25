Владимир Крикунов: «У меня нет больших эмоций после возвращения в КХЛ. 40-й сезон – что там особенного, все знакомо»

Владимир Крикунов высказался после предсезонного матча с «Ладой» (1:3).

«Мы еще «тяжелые», не отошли от нагрузок. Для нас это первая игра. При этом мы добирались тяжело, хотя и «Лада » тоже. Мы приехали в половине третьего ночи в отель. Наверное, с этим связано то, что так подсели к третьему периоду. Надо отойти, чтоб ребята выспались.

А так они работают, стараются. Большинство еще не смогли реализовать. Задачу на турнир ставим посмотреть тройки, пары, как они взаимодействуют, как играют в неравных составах.

После возвращения в КХЛ у меня больших эмоций нет. 40-й сезон – что там особенного, все знакомо», – сказал 75-летний главный тренер «Сочи » Владимир Крикунов .