Крикунов о Дацюке: «Все совпало – талант, трудолюбие, поэтому он стал звездой. Его и в НХЛ признали уникальным»

Владимир Крикунов высказался о признании и заслугах Павла Дацюка в НХЛ и России.

В субботу в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» прошел прощальный матч Дацюка The Magic Game.

– Очень хорошо все было организовано. Ребята собрались – большая часть из них играла с Пашей в сборной. Получилось интересно, все были довольны..

– Дацюк уникальный хоккеист для нашего хоккея?

– И не только для нашего. Его и в НХЛ признали уникальным.

– Это такие природные данные или работоспособность?

– За счет работоспособности этого не сделаешь. Конечно, это талант. Он или есть, или нет. У Паши все совпало – и талант, и трудолюбие, поэтому он и стал звездой.

– И вы тоже помогли ему раскрыться в начале карьеры.

– Он крестник мой. Я взял его в команду и уговорил Александра Якушева , чтобы он взял его в сборную – месяц, наверное, уговаривал. Потом он получил травму тяжелую. Он не играет, я говорю: «Паша, что случилось?» – «Мне операцию сделали. Крестообразные связки» – «И что ты делаешь?» – «Разрабатываю» – «Ну и как?» – «Что-то не очень».

Мы его выкупили сразу из Екатеринбурга. Я его забрал в Казань, и там с ним работали очень серьезно – целый институт работал. Два массажиста не могли согнуть ему ногу. Пиявки ставили, что только ни делали. По четыре процедуры в день, и все сделали, – сказал главный тренер «Сочи » Владимир Крикунов .