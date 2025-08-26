Крикунов о 4:5 от «Трактора»: «Забили хорошие голы, нельзя сказать, что какие-то дурные залетели. Повели в счете, потом испугались. Результаты впереди, пока мы под приличной нагрузкой»

Владимир Крикунов высказался о предсезонном матче против «Трактора» (4:5).

«Для нас игра складывалась хорошо. Повели в счете и забили хорошие голы, нельзя сказать, что какие-то случайные, дурные залетели. Потом испугались выиграть. У «Трактора » повели 3:0 – страшно стало.

А так ребята молодцы. Именно играли в хоккей, и это радует. Наши результаты впереди. Пока мы под приличной нагрузкой находимся, нужно потихоньку вылезать и успеть прибавить.

Павел Хомченко – основной вратарь? У нас других нет. Под ним молодые ребята. Посмотрим, будет ли кто на рынке, а так – Хомченко», – сказал 75-летний главный тренер «Сочи » Владимир Крикунов .