«Сочи» подписал договор с Бикмуллиным на год. Форвард был на пробном соглашении
«Сочи» подписал контракт с Рафаэлем Бикмуллиным.
Соглашение с форвардом рассчитано на год. Ранее Бикмуллин был на пробном договоре с «Сочи».
«28-летний нападающий в течение карьеры играл в КХЛ за «Нефтехимик» и «Ладу», в КХЛ он провел 296 матчей, в которых набрал 76 (41+35) очков. В минувшем сезоне на счету форварда 45 матчей в составе «Лады» и 7 (5+2) очков.
Желаем Рафаэлю Бикмуллину больших успехов вместе с «Сочи», – сказано в сообщении пресс-службы клуба.
