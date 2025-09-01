«Сочи» подписал договор с Бикмуллиным на год. Форвард был на пробном соглашении

«Сочи» подписал контракт с Рафаэлем Бикмуллиным.

Соглашение с форвардом рассчитано на год. Ранее Бикмуллин был на пробном договоре с «Сочи».

«28-летний нападающий в течение карьеры играл в КХЛ за «Нефтехимик» и «Ладу», в КХЛ он провел 296 матчей, в которых набрал 76 (41+35) очков. В минувшем сезоне на счету форварда 45 матчей в составе «Лады» и 7 (5+2) очков.

Желаем Рафаэлю Бикмуллину больших успехов вместе с «Сочи », – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

«Сочи» расторг контракт с Максимом Федотовым. У экс-защитника СКА полезность «минус 17» за 40 матчей в прошлом сезоне