  • Гендиректор «Шанхая» о «СКА-Арене»: «На топ-матчах, как со СКА, мы уверены в солд-ауте. В играх низкой категории будем закрывать верхний ярус, возможно»
Гендиректор «Шанхая» о «СКА-Арене»: «На топ-матчах, как со СКА, мы уверены в солд-ауте. В играх низкой категории будем закрывать верхний ярус, возможно»

Гендиректор «Шанхай Дрэгонс» рассказал, как клуб будет использовать «СКА-Арену».

«Не секрет, что в определенный момент крупнейшая и самая современная арена страны оказалась свободна. Мы рассматривали различные варианты локации, но, учитывая новые амбиции клуба, желание достигнуть нового уровня для китайской команды, приняли это решение.

Оно было непростым, но мы его приняли, арена имеет возможности гибкого формирования, в наших текущих условиях не всегда будем использовать полную арену, на топ-матчах, таких, как со СКА мы уверены в солд-ауте и полную арену.

В матчах низкой категории, возможно, будем закрывать верхний ярус, работать с первым. Так или иначе, арена современная, топовая, созвучна нашему клубу и его задачам, и поддержка, которую мы видим уже на первой же тренировке, подтверждает верность нашей ставки», – сказал генеральный директор китайского клуба Сергей Белых.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
