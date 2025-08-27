Владимир Кузнецов о том, сможет ли «Шанхай» заполнить «СКА-Арену»: «Почему нет? Если начнем хорошо играть, побеждать, болельщики подтянутся»

Владимир Кузнецов высказался о популярности «Шанхай Дрэгонс».

– Можно ли конкурировать со СКА в плане посещаемости? Может ли «Шанхай» заполнить «СКА-Арену»?

– Я думаю, да. Почему нет? Тут же все это зависит от того, как команда играет. Если мы начнем играть хорошо, начнем побеждать, я думаю, и болельщики подтянутся, – сказал нападающий китайского клуба.