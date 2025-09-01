Макеев подписал контракт с «Югрой» из ВХЛ. У форварда 29 очков за 63 игры в КХЛ в прошлом сезоне
Алексей Макеев подписал контракт с «Югрой».
Соглашение между клубом Olimpbet ВХЛ и 33-летним форвардом рассчитано на год.
В прошлом сезоне Макеев выступал за «Авангард» и «Витязь», набрав 29 (15+14) очков за 63 игры в регулярном чемпионате.
Всего в КХЛ нападающий провел 701 матч с учетом плей-офф и набрал 351 (172+179) очко.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Югры»
