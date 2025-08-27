«Трактор» обменял форвардов Кадышева и Удота в «Югру» на денежную компенсацию
Кирилл Кадышев и Артем Удот перешли в «Югру» из системы «Трактора».
Нападающие стали хоккеистами «Югры» в результате обмена на денежную компенсацию.
В прошлом сезоне Кирилл Кадышев провел одну игру за «Трактор» в КХЛ, а также сыграл 61 матч в регулярном чемпионате ВХЛ за «Челмет» и набрал 37 (13+24) очков. В плей-офф на его счету 6 (2+4) баллов в 10 матчах.
В минувшем сезоне Артем Удот сыграл один матч за «Трактор» и сделал результативную передачу. В ВХЛ хоккеист отметился 31 (16+15) баллом в 64 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 10 (2+8) очков в 9 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Челмета»
