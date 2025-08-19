Сохатский о том, что «Салават» называют командой уровня ВХЛ: «В ВХЛ очень приличный уровень, нет смысла смотреть на лигу свысока. Плотность результатов выше, чем в КХЛ»

Владимир Сохатский высказался о том, что «Салават» называют командой уровня ВХЛ.

– Успеваете следить за родной Уфой, в которой в свое время сделали имя в КХЛ?

– Да, летом живу в Уфе и в курсе того, что команда резко оптимизировала свой состав. Такое в нашем хоккее иногда бывает.

Надо с достоинством пройти этот непростой этап в жизни «Салавата». В Уфе такие болельщики, которые всегда команде помогут.

– Нынешний «Салават» называют командой уровня ВХЛ…

– А в ВХЛ на самом деле очень приличный уровень. Плотность результатов выше, чем в КХЛ, каждый может победить каждого.

Нет смысла свысока смотреть на ВХЛ, – сказал вратарь «Югры», ранее выступавший за «Салават Юлаев».