  Морозов о возможных новичках КХЛ: «Общались с АКМ, «Югра» и «Сокол» интересовались. Они пока не готовы, мы за всеми следим»
Морозов о возможных новичках КХЛ: «Общались с АКМ, «Югра» и «Сокол» интересовались. Они пока не готовы, мы за всеми следим»

Алексей Морозов оценил перспективы расширения КХЛ.

– После того как «Витязь» снялся с соревнований, осталось 22 команды. Вас устраивает такое количество участников? Не планируете начинать кого-то присматривать в ВХЛ, чтобы в перспективе пригласить в ваш чемпионат?

– Мы за всеми следим. Смотрим, кто как играет, у кого какая арена. Мы прекрасно знаем возможности команд по стране.

Если у кого-то будет желание вступить в КХЛ, то мы детально проработаем этот вопрос, посмотрим инфраструктуру, финансовую составляющую и еще много-много-много пунктов, которые надо будет проверить.

Пока что желающих нет, поэтому не вижу смысла заставлять кого-то идти к нам. Никого за уши тянуть не будем, это было бы неправильным.

– Кто последним проявлял конкретный интерес перейти в КХЛ?

– Год назад вступлением в КХЛ интересовалось руководство красноярского «Сокола».

– Насколько серьезный был интерес?

– Они просто узнали необходимые для вступления в КХЛ требования, какой у нас минимальный порог пола заработной платы, как он будет увеличиваться в ближайшей перспективе. Мы им все рассказали.

Из «Югры» примерно полтора года назад тоже задавали вопрос, что будет с полом, сколько он будет составлять, как будет расти, какие вступительные вложения необходимы.

И с АКМ общались. Но вы знаете, что сейчас их генеральный спонсор, владелец «Академии Михайлова», подписал договор с «Ладой» и теперь финансирует в КХЛ ее.

– В прошлом году разговоры с «Югрой» и «Соколом» доходили до конкретики?

– Нет. Они только запрашивали, что надо сделать. Просто интересовались, что должны предоставить, если захотят вступить.

Когда мы им дали первый пакет документов, они сказали, что пока не готовы, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Морозов об Овечкине и Малкине в КХЛ: «Я был бы счастлив. Если они приедут, то поднимут дополнительный интерес к лиге»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Известия»
