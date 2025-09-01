Есмантович о допинг-делах в ЦСКА: «Адвокаты Каменева и Седова подали документы. Все на стороне антидопинговой организации, там нет регламента сроков»

Игорь Есмантович прокомментировал ситуацию с допинговыми делами хоккеистов ЦСКА.

По ходу прошедшего сезона два игрока армейцев, Владислав Каменев и Никита Седов , сдали положительный тест на мельдоний.

– Спортивный директор клуба Денис Денисов на предсезонной пресс-конференции заявил, что заседания по допинговым делам Владислава Каменева и уже бывшего игрока ЦСКА Никиты Седова ожидаются в 20-х числах августа. Есть ли новости?

– С юридической точки зрения хотелось бы внести небольшую ясность. Существуют юридические параметры, которые являются первоочередными для определения наказания или вынесения решения.

На сегодняшний момент, насколько знаю от адвокатов Каменева и Седова, они подали документы на решение по ситуации, обсуждаемой в WADA. Это имел в виду Денис Валерьевич.

Там нет регламента сроков. Все на стороне организации, которая является руководящей в антидопинге, мы просто ждем от нее каких-то решений. Мы не вправе и не можем влиять на этот вопрос.

– То есть Каменев с большой долей вероятности пропустит предстоящий сезон?

– Мне сложно это обсуждать.

– Но ведь сейчас идет регистрация контрактов.

– Контракт Каменева приостановлен с момента обнаружения допинга. Мы все сейчас зависимы от антидопингового комитета, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович .

