Есмантович о допинг-делах в ЦСКА: «Адвокаты Каменева и Седова подали документы. Все на стороне антидопинговой организации, там нет регламента сроков»
По ходу прошедшего сезона два игрока армейцев, Владислав Каменев и Никита Седов, сдали положительный тест на мельдоний.
– Спортивный директор клуба Денис Денисов на предсезонной пресс-конференции заявил, что заседания по допинговым делам Владислава Каменева и уже бывшего игрока ЦСКА Никиты Седова ожидаются в 20-х числах августа. Есть ли новости?
– С юридической точки зрения хотелось бы внести небольшую ясность. Существуют юридические параметры, которые являются первоочередными для определения наказания или вынесения решения.
На сегодняшний момент, насколько знаю от адвокатов Каменева и Седова, они подали документы на решение по ситуации, обсуждаемой в WADA. Это имел в виду Денис Валерьевич.
Там нет регламента сроков. Все на стороне организации, которая является руководящей в антидопинге, мы просто ждем от нее каких-то решений. Мы не вправе и не можем влиять на этот вопрос.
– То есть Каменев с большой долей вероятности пропустит предстоящий сезон?
– Мне сложно это обсуждать.
– Но ведь сейчас идет регистрация контрактов.
– Контракт Каменева приостановлен с момента обнаружения допинга. Мы все сейчас зависимы от антидопингового комитета, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
