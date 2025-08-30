  • Спортс
  • Есмантович о допинге в ЦСКА: «Мы поднимаем руки и ждем решения РУСАДА. У нас не вышло прийти к решению, как это произошло»
4

Есмантович о допинге в ЦСКА: «Мы поднимаем руки и ждем решения РУСАДА. У нас не вышло прийти к решению, как это произошло»

Игорь Есмантович прокомментировал допинг-дела хоккеистов ЦСКА.

По ходу прошедшего сезона два игрока армейцев, Владислав Каменев и Никита Седов, сдали положительный тест на мельдоний.

«Клуб пошел навстречу всем действиям и для лиги, и для антидопингового агентства, и для игроков.

С точки зрения раскрытия информации, препаратов, которые есть в клубе, которые сертифицированы как БАДы, которые принимают не только они, но и остальные хоккеисты, были проведены определенного рода юридические моменты, и мы сами для себя тоже пытались разобраться.

К сожалению, к окончательному решению, как это произошло, у нас прийти не вышло. Знаю от адвокатов ребят, что они подали юридические документы по каждому случаю.

Сегодня мы поднимаем руки и ждем решения РУСАДА», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Морозов о допинге у Голышева, Каменева и Седова: «Никто бы целенаправленно на это не пошел, учитывая уровень клубов, врачей. Подождем официальных заявлений»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
