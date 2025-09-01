Есмантович о переговорах с Никитиным: «С «Локомотивом» были проблемы, будоражить ситуацию не хочется. Поиском других тренеров не занимались»

Игорь Есмантович прокомментировал переход Игоря Никитина в ЦСКА.

Этим летом тренер покинул «Локомотив» и подписал пятилетний контракт с армейцами.

– Рады, что Никитин вернулся в ЦСКА? Сложно шли переговоры?

– Очень рад, что Игорь вернулся. Конечно, было сложно. Проблемы с «Локомотивом » были, не хочется сейчас будоражить ситуацию. Мы благодарны руководству железнодорожников, поздравляем их с победой в Кубке Гагарина, они молодцы. Но спорт продиктовал такие условия.

– Теперь матчи между ЦСКА и «Локомотивом» будут еще жарче?

– Конечно. Все матчи будут с огоньком, как и встречи с «Ак Барсом», «Металлургом », «Спартаком » и «Динамо ». Возьмите любую команду с именем. С точки зрения результата любой может преподнести сюрприз. Победа никому заведомо не отдана.

– Кого-то еще рассматривали на пост главного тренера ЦСКА?

– Целью всегда был Игорь Валерьевич, поиском других тренеров параллельно не занимались. Мы не дергали ни руководство «Локомотива», ни самого Никитина до конца сезона. Приступили к переговорам только после его окончания, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович .

Есмантович о контракте Никитина с ЦСКА на 5 лет: «Доверие полное, но важен результат. Решения будут принимать Сечин и наблюдательный совет»