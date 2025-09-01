Звягин о США: «Никогда не понимал, когда говорили, что там в глаза улыбаются, а делают подлость. Я знаю тех, кто последнюю рубашку отдаст. После 2022-го мне никто плохого не сказал»

Сергей Звягин рассказал, как в США относятся к россиянам.

– Вы стали в Америке своим?

– Да, конечно. Никогда не понимал, когда ребята возвращались из США и говорили, что там нет искренних людей, что в глаза улыбаются, а делают подлость.

Я же знаю таких людей, кто последнюю рубашку отдадут. Когда я в низших лигах играл, купили дом. На одной встрече с болельщиками познакомились с людьми. Пригласили их на новоселье.

Этот человек, который впоследствии станет нам хорошим другом, увидел нашу ванную комнату, в которой требовался ремонт и сказал, что просто так это не оставит. В итоге он полтора месяца ездил к нам после того, как работал в ночную смену и сделал полный ремонт.

Не взял ни копейки! После 2022 года мне никто ничего плохого не сказал. Ни один человек. Политика может быть разная, но простые люди живут другой жизнью, – сказал ассистент главного тренера «Локомотива » Сергей Звягин .