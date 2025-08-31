  • Спортс
  Президент «Локомотива» о зарплате Хартли: «Тренер такого уровня и должен так зарабатывать. Что же, он будет бесплатно работать? Насколько я знаю, он не самый высокооплачиваемый в КХЛ»
Президент «Локомотива» о зарплате Хартли: «Тренер такого уровня и должен так зарабатывать. Что же, он будет бесплатно работать? Насколько я знаю, он не самый высокооплачиваемый в КХЛ»

Президент «Локомотива» высказался о зарплате тренера Боба Хартли.

Ранее появилась информация о том, что канадский специалист будет получать 160 млн рублей в год.

«Насколько я знаю, Хартли не самый высокооплачиваемый тренер КХЛ. Ну тренер такого уровня и должен так зарабатывать. Что же, он приедет и будет бесплатно работать?

Красоткин мне сказал, что пока не готов работать главным тренером. У Антона Бута закончился контракт, не знаю, поедет ли он с сыном в Америку, или нет», – сказал президент «Локомотива» Юрий Яковлев.

Хартли может бонусами заработать несколько десятков миллионов рублей в «Локомотиве» («Бизнес Online»)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
