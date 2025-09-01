Короткий о новом сезоне: «Хочу выиграть Кубок Гагарина. У СКА хороший коллектив и отличная организация»
Матвей Короткий заявил, что хочет взять Кубок Гагарина со СКА.
В прошлом сезоне 19-летний нападающий провел 32 матча за армейцев и набрал 9 (5+4) очков.
– Как оцените предсезонку?
– Нормально. Входим в рабочий режим и атмосферу. Выходим сейчас на пик формы. Остался один матч. Сейчас к нему подготовимся, сыграем, а там останется несколько дней до старта регулярного чемпионата.
– С какими чувствами встречаете новый сезон?
– Ставлю высокие цели. Командные цели у меня всегда на первом плане. Хочу выиграть Кубок Гагарина в новом чемпионате. У нас хороший коллектив и отличная организация.
Хочется закрепиться в основном составе и сыграть все матчи в первом этапе и в плей-офф. И главное – без травм», – сказал форвард СКА Матвей Короткий.
Форвард СКА Короткий: «Я не читаю книги, даже в школе не читал»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости