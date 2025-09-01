Короткий о новом сезоне: «Хочу выиграть Кубок Гагарина. У СКА хороший коллектив и отличная организация»

Матвей Короткий заявил, что хочет взять Кубок Гагарина со СКА.

В прошлом сезоне 19-летний нападающий провел 32 матча за армейцев и набрал 9 (5+4) очков.

– Как оцените предсезонку?

– Нормально. Входим в рабочий режим и атмосферу. Выходим сейчас на пик формы. Остался один матч. Сейчас к нему подготовимся, сыграем, а там останется несколько дней до старта регулярного чемпионата.

– С какими чувствами встречаете новый сезон?

– Ставлю высокие цели. Командные цели у меня всегда на первом плане. Хочу выиграть Кубок Гагарина в новом чемпионате. У нас хороший коллектив и отличная организация.

Хочется закрепиться в основном составе и сыграть все матчи в первом этапе и в плей-офф. И главное – без травм», – сказал форвард СКА Матвей Короткий .

Форвард СКА Короткий: «Я не читаю книги, даже в школе не читал»