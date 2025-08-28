Матвей Короткий: «При Ротенберге СКА играл в атакующий хоккей, но были проблемы в защите. При Ларионове много времени уделяем обороне и возврату шайбы»

Матвей Короткий высказался об игре СКА под руководством Игоря Ларионова.

В межсезонье Ларионов сменил Романа Ротенберга на посту главного тренера СКА.

«С положительными эмоциями узнал о назначении Ларионова. Игорь Николаевич любит быстрый хоккей. Когда он пришел, то дал понять, что будут играть только те, кто готов играть.

Особенность игры при Ларионове – больше играем друг под друга, больше коротких пасов и комбинаций. Все стараются играть в атакующий хоккей. Играем в атаку с оглядкой на оборону.

При Романе Ротенберге мы тоже играли в атакующий хоккей, но были проблемы в обороне. Сейчас у нас хоть и атакующий хоккей, но на тренировках много времени уделяем обороне и возврату шайбы», – сказал нападающий СКА Матвей Короткий.