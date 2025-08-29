Форвард СКА Короткий: «Я не читаю книги, даже в школе не читал»

Матвей Короткий заявил, что не читает книги.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что Минспорт может подготовить перечень книг, рекомендованных к прочтению молодым российским футболистам.

«У нас есть ребята, которые читают книги. Если им нравится и помогает развиваться, то почему бы и нет? Лично я не читаю ничего и даже в школе не читал», – сказал 19-летний форвард СКА.

В прошлом сезоне Короткий провел за СКА 30 матчей в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ, набрав девять (5+4) очков при полезности «-6».