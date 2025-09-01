  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Михайлов о неудачах «Торпедо» на Кубке мэра Москвы: «Команда процентов на 30 обновилась, новый тренер ищет свой стиль. Нужно дать время на перестройку»
0

Михайлов о неудачах «Торпедо» на Кубке мэра Москвы: «Команда процентов на 30 обновилась, новый тренер ищет свой стиль. Нужно дать время на перестройку»

Борис Михайлов высказался о неудачах «Торпедо» на Кубке мэра Москвы.

Команда проиграла все три матча с общей разницей шайб 3:12 и заняла последнее место. 

– Вас разочаровал Нижний Новгород, который проиграл все матчи турнира?

– Нет, команда очень прилично обновилась, процентов на тридцать. Плюс новый тренер [Алексей Исаков], который пока только ищет свой стиль.

«Торпедо» нужно дать время на перестройку. Лучше проиграть свои матчи на летних турнирах, чем в официальном чемпионате, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoБорис Михайлов
Кубок мэра Москвы
Алексей Исаков
logoТорпедо
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Конюшков об Исакове во главе «Торпедо»: «Узнали об этом из первых уст, были еще навеселе после чемпионства в ВХЛ. Ему не надо завоевывать авторитет, все уважают с первого дня»
сегодня, 05:15
Чефанов о «Торпедо»: «Системы Ларионова и Исакова похожи: в атаке развязаны руки, требуется играть активно на всей площадке. Различия есть при позиционной обороне и построении»
1вчера, 15:51
Конюшков после 0:4 от «Спартака»: «Никакого негатива нет. Все прекрасно все понимают. Мы знаем проблемы, просто надо с ними бороться»
1вчера, 12:44
Давыдов об Исакове в «Торпедо»: «С Буше и Галлана пылинки сдуваем, зато нашего тренера-новичка готовы чуть ли не расстрелять. Дайте ему кредит доверия»
1630 августа, 07:46
Главные новости
Дацюк прогуливал уроки ради тренировок: «Только сейчас понял, что все можно было совмещать. Хоккеистов надо наказывать, чтобы они учились. Зачеты не сдал – на тренировку не попал»
129 минут назад
Сергеев о том, чувствует ли влияние Ротенберга на «Динамо»: «Нет, у нас все как было, так и осталось. В коллективе ничего не поменялось – стало даже лучше, команда стала более сплоченной»
4сегодня, 15:52
Вайсфельд о претендентах на Кубок Гагарина: «На бумаге все те же команды: «Локомотив», «Авангард» и «Металлург». ЦСКА будет сложно, но они тоже могут побороться»
2сегодня, 15:34
Голдобин о целях в СКА: «Забить хотя бы 10 голов в первом месяце. Главное – хорошо начать и выйти в финал»
сегодня, 14:43
Агент Кузнецова: «Трактор» – любимая команда Жени, подсознательно он мечтает за нее поиграть. Сейчас он прилетел в Москву, тренируется здесь»
32сегодня, 14:16
Жан-Себастьян Деа: «Про «Питтсбург» прошлой эпохи можно забыть – это завершенный проект. Только Кросби один из сильнейших в НХЛ, они начнут с нуля»
6сегодня, 13:50
Гендиректор «Шанхая» о «СКА-Арене»: «Она самая современная, а у нас яркий и медийный бренд. Рассчитываем на 100% заполняемости в первом домашнем матче»
10сегодня, 13:40
Вице-президент КХЛ о KHL World Games: «Есть заявки из стран СНГ и из Азии, рассматриваем проведение нескольких игр «Шанхая» в Китае. В сентябре точно объявим»
4сегодня, 12:54
Звягин о голах Ковальчука в финале ЧМ-2008: «Эпическая история. В нем не сомневались, но нельзя было предсказать, что это случится в такой исторический момент»
1сегодня, 12:18
Гендиректор «Шанхая» о переезде клуба в Китай: «Зависит от результатов команды и договоренности с партнерами. Шаг за шагом идем к цели»
6сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Дергачев – капитан «Нефтехимика» в сезоне-2025/26, Хоружев, Митякин и Хлыстов – ассистенты
8 минут назадФото
Вайсфельд о предсезонке «Торпедо»: «Играют они неплохо. Не сказал бы, что там кошмар, но проигрывают – это минус»
119 минут назад
Михаил Григоренко: «У «Трактора» одна задача – выиграть Кубок Гагарина. Все работают каждый день, чтобы достичь этой цели»
44 минуты назад
Меркли о переходе в «Шанхай»: «У меня было несколько предложений, но я хотел попасть именно к Галлану. Слышал о нем исключительно хорошие вещи»
159 минут назад
Михаил Воробьев о СКА: «Мы уже близки к стопроцентной готовности. Думаю, к началу сезона будем в полном порядке»
сегодня, 15:23
Александр Бурмистров: «Галлан – суперобщительный. В раздевалке, в отеле всегда идет диалог. У нас очень легкая коммуникация в коллективе»
2сегодня, 15:13
Конюшков об НХЛ: «Все игроки хотят попробовать силы в Северной Америке – я не исключение. У меня контракт до 2027 года – посмотрим, что будет потом»
4сегодня, 14:56
Плющев о переезде «Шанхая» в Китай: «Многие заартачатся – перелеты затратны, а у многих клубов денег впритык. Идея хорошая – посмотрим, как будет реализована»
1сегодня, 14:30
Контрольный матч. «Барыс» обыграл «Сибирь»
2сегодня, 14:12
Крикунов о «Сочи»: «В клубе хватает организационных проблем. И состав не мешало бы усилить – вратарь нужен обязательно»
2сегодня, 14:02