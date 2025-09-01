Михайлов о неудачах «Торпедо» на Кубке мэра Москвы: «Команда процентов на 30 обновилась, новый тренер ищет свой стиль. Нужно дать время на перестройку»

Борис Михайлов высказался о неудачах «Торпедо» на Кубке мэра Москвы.

Команда проиграла все три матча с общей разницей шайб 3:12 и заняла последнее место.

– Вас разочаровал Нижний Новгород, который проиграл все матчи турнира?

– Нет, команда очень прилично обновилась, процентов на тридцать. Плюс новый тренер [Алексей Исаков ], который пока только ищет свой стиль.

«Торпедо » нужно дать время на перестройку. Лучше проиграть свои матчи на летних турнирах, чем в официальном чемпионате, – сказал двукратный олимпийский чемпион.