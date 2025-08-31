Конюшков после 0:4 от «Спартака»: «Никакого негатива нет. Все прекрасно все понимают. Мы знаем проблемы, просто надо с ними бороться»
Богдан Конюшков высказался после матча со «Спартаком» (0:4) на Кубке мэра Москвы.
– Завершили турнир не на радостной ноте. Какие выводы делаете?
– Что нужно забивать больше.
– Это конкретно ваши выводы касательно вас, а в команде какие мысли?
– В команде такие же мысли.
– Как отбросить негатив и войти в сезон на положительной ноте?
– Нет никакого негатива. Все прекрасно все понимают. Как сказал Алексей Геннадьевич [Исаков], у каждой проблемы есть свои фамилия, имя, отчество.
Наверное, хуже было бы, если бы мы не знали, что мы делаем, как мы делаем и почему мы это делаем. Мы знаем проблемы, просто надо с ними бороться, – сказал защитник «Торпедо» Богдан Конюшков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
