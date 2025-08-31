Чефанов о «Торпедо»: «Системы Ларионова и Исакова похожи: в атаке развязаны руки, требуется играть активно на всей площадке. Различия есть при позиционной обороне и построении»

Илья Чефанов сравнил систему игры Игоря Ларионова и Алексея Исакова в «Торпедо».

– По ходу предсезонки ты себя очень неплохо проявил в основной команде. Думаешь, что начнешь сезон в команде КХЛ?

– Очень хочется верить, что начну сезон в первой команде. Стараюсь проявить себя, но логично, что решение по этому моменту будет принимать тренерский штаб.

– Тот факт, что в прошлом сезоне ты уже работал под руководством Исакова в ВХЛ, дает тебе уверенность в том, что для тебя реально провести сезон в первой команде?

– Единственный плюс, что мне не нужно тратить внимание на то, чтобы понять его требования по игре. Из-за этого мне в каких моментах проще прочитать ситуацию. Думаю, что скоро парни поймут, что от них требуется.

– Ты играл под руководством и Ларионова, и Исакова. Если сравнивать их системы игры, то можно сказать, что они близки?

– Они похожи. Но нужно учитывать, что под руководством Игоря Николаевича я пробыл всего два месяца в команде, сыграв 16 матчей. Схожесть заключается в том, что в атаке развязаны руки и на всей площадке требуется играть активно. Но при позиционной обороне и построении есть ключевые различия.

– Кажется, что тем, кто уже работал с Исаковым в ВХЛ, как вы, попроще, чем игрокам прошлогодней основы.

– Возможно, тем, кто ранее выступал под его руководством, нужно меньше времени, чтобы адаптироваться под его игру. Но лидеры проделывают огромный объем работы, однако где-то у них что-то не получается. Может быть, поэтому во время межсезонья мы вышли на первый план.

– При этом тот же Никита Рожков весьма заметнее тех, кого изначально брали в команду на роль лидера.

– Возможно, потому что на предсезонке его поставили в тройку со мной и Ромой Опалевым, а так как в прошлом сезоне мы играли у Алексея Геннадьевича, то быстрее помогли адаптироваться Никите к хоккею нашего главного тренера, – сказал нападающий «Торпедо » Илья Чефанов.