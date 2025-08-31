  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Чефанов о «Торпедо»: «Системы Ларионова и Исакова похожи: в атаке развязаны руки, требуется играть активно на всей площадке. Различия есть при позиционной обороне и построении»
1

Чефанов о «Торпедо»: «Системы Ларионова и Исакова похожи: в атаке развязаны руки, требуется играть активно на всей площадке. Различия есть при позиционной обороне и построении»

Илья Чефанов сравнил систему игры Игоря Ларионова и Алексея Исакова в «Торпедо».

– По ходу предсезонки ты себя очень неплохо проявил в основной команде. Думаешь, что начнешь сезон в команде КХЛ?

– Очень хочется верить, что начну сезон в первой команде. Стараюсь проявить себя, но логично, что решение по этому моменту будет принимать тренерский штаб.

– Тот факт, что в прошлом сезоне ты уже работал под руководством Исакова в ВХЛ, дает тебе уверенность в том, что для тебя реально провести сезон в первой команде?

– Единственный плюс, что мне не нужно тратить внимание на то, чтобы понять его требования по игре. Из-за этого мне в каких моментах проще прочитать ситуацию. Думаю, что скоро парни поймут, что от них требуется.

– Ты играл под руководством и Ларионова, и Исакова. Если сравнивать их системы игры, то можно сказать, что они близки?

– Они похожи. Но нужно учитывать, что под руководством Игоря Николаевича я пробыл всего два месяца в команде, сыграв 16 матчей. Схожесть заключается в том, что в атаке развязаны руки и на всей площадке требуется играть активно. Но при позиционной обороне и построении есть ключевые различия.

– Кажется, что тем, кто уже работал с Исаковым в ВХЛ, как вы, попроще, чем игрокам прошлогодней основы.

– Возможно, тем, кто ранее выступал под его руководством, нужно меньше времени, чтобы адаптироваться под его игру. Но лидеры проделывают огромный объем работы, однако где-то у них что-то не получается. Может быть, поэтому во время межсезонья мы вышли на первый план.

– При этом тот же Никита Рожков весьма заметнее тех, кого изначально брали в команду на роль лидера.

– Возможно, потому что на предсезонке его поставили в тройку со мной и Ромой Опалевым, а так как в прошлом сезоне мы играли у Алексея Геннадьевича, то быстрее помогли адаптироваться Никите к хоккею нашего главного тренера, – сказал нападающий «Торпедо» Илья Чефанов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoИлья Чефанов
logoСКА
Алексей Исаков
logoСпорт-Экспресс
logoТорпедо
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoНикита Рожков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тертышный о «Торпедо»: «У Ларионова была другая философия, сейчас больше времени уделяем обороне. У нас нет суперзвезд, но все бьются друг за друга»
28 августа, 17:45
Плотников о хоккее Ларионова и Ротенберга в СКА: «Не хочется сравнивать – мы солдаты, должны просто выходить и выполнять. Ощущаю, что схемы похожи на «Торпедо»
1728 августа, 07:17
Конюшков об игре «Торпедо» в новом сезоне: «Кайфуем от атакующего хоккея, но порой правила диктуют соперники. Отрабатывали схему 1-3-1, это тоже нужно уметь»
22 августа, 19:57
Главные новости
Атанасов о новой арене «Торпедо»: «Ждем не дождемся уже заезда. Всей командой ездили туда на экскурсию – в целом восторг, всем все очень нравится»
31 минуту назад
Врач «Сибири» об алкоголе: «Великая школа ЦСКА пила по-страшному, в поезде могли напиться вусмерть, но играли хорошо. Если сегодня игроки так будут пить, они ни во что не смогут играть»
6вчера, 21:49
Звягин о США: «Никогда не понимал, когда говорили, что там в глаза улыбаются, а делают подлость. Я знаю тех, кто последнюю рубашку отдаст. После 2022-го мне никто плохого не сказал»
31вчера, 21:33
Никитин о значении победы в Кубке мэра Москвы: «В ЦСКА иллюзий не испытываем, не расслабляемся. Для настоящего спортсмена – это мотивация завтра быть сильнее самого себя»
вчера, 21:11
Серебряков о Сурине: «В плей-офф всегда есть провокации. Радулов говорил ему: «Не лезь, это только заводит его». Получаю удовольствие: значит, соперник боится»
2вчера, 20:48
4 клуба НХЛ заинтересованы в Картере Харте. Экс-вратарь молодежной сборной Канады-2018, оправданный по делу о сексуальном насилии, тренировался в Эдмонтоне летом
5вчера, 20:22
«Автомобилист» подпишет Юдина в ближайшее время. «Салават» расторг с ним контракт после обмена из СКА («СЭ»)
вчера, 20:06
Генменеджер «Нью-Джерси» о Хьюзе: «Соглашение будет подписано, крайний срок – тренировочный лагерь. Плохо, когда единственный рычаг давления у игрока – это бойкот»
2вчера, 19:59
Квартальнов о 2-м месте «Динамо» Минск в Кубке мэра Москвы: «Три игры за три дня – тяжеловато. Есть моменты, которые нужно исправить. Турнир интересный»
вчера, 19:41
Никитин о победе ЦСКА в Кубке мэра Москвы: «Здорово, занесли в актив. Главное, чтобы это не стало пассивом, нужно двигаться дальше»
2вчера, 19:34
Ко всем новостям
Последние новости
Михайлов о том, что ЦСКА выиграл Кубок мэра Москвы: «Рад победе. Увидели много плюсов в игре, есть и минусы. Все это наши тренеры взяли в проработку»
7 минут назад
Контрольный матч. «Барыс» примет «Сибирь»
19 минут назад
Элиас Линдхольм о первом сезоне в «Бостоне»: «Предпочел бы его забыть. Многое пошло не так. Надеюсь, в новом сезоне мы вернемся в плей-офф»
43 минуты назад
Бучельников о переходе в ЦСКА: «Это добавило мотивации стать лучше и работать над скиллами. Идем от игры к игре и познаем тактику Никитина»
55 минут назад
Шипачев о 2-м месте минского «Динамо» на Кубке мэра Москвы: «Классный турнир. ЦСКА – молодцы, нам немножко не хватило забить моменты. В целом все неплохо»
сегодня, 03:22
Ружичка о «Спартаке»: «С такой командой нас ждет успешный сезон. У нас с Морозовым и Порядиным есть все необходимое, чтобы стать результативной тройкой»
сегодня, 03:10
Президент «Локомотива» о Панике: «Очень жаль, что ушел. Вернем его, может, если он согласится»
1вчера, 22:00
Барабанов о татарской кухне: «Не фанат. Эчпочмак мне нравится, все остальное – жирноватое для спортсмена»
вчера, 21:19
Президент «Локомотива» о новой арене: «О строительстве думать нет смысла. Ценами на билеты боимся отпугнуть болельщиков, но поднимаем, используем чемпионский результат»
вчера, 20:56
Коваленко о победе ЦСКА в Кубке мэра Москвы: «Никитин сказал, что все ребята показывают свой лучший хоккей. Надо перенести это на сезон»
вчера, 20:34