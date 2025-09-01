Конюшков об Исакове во главе «Торпедо»: «Узнали об этом из первых уст, были еще навеселе после чемпионства в ВХЛ. Ему не надо завоевывать авторитет, все уважают с первого дня»

Богдан Конюшков поделился мнением о смене тренера в «Торпедо».

В межсезонье Алексей Исаков пришел на смену Игорю Ларионову, отработавшему в нижегородском клубе 3 сезона.

– Как лично вы восприняли смену главного тренера, и как прошла адаптация Исакова в команде?

– Обычно воспринял. Поздравил Алексея Геннадьевича. Узнали из первых уст эту новость, были в тот момент еще навеселе после чемпионства в ВХЛ . Очень рад за Алексея Геннадьевича. Мы попрощались со старым тренером. Я написал ему: «Спасибо за все». Произошел небольшой диалог.

Алексей Геннадьевич хорошо освоился, он давно в системе «Торпедо », работал с «Чайкой», с «Горьким». Он сильный специалист. Я думаю, у него не было никаких сложностей. Плюс у него есть хорошие помощники в штабе, поэтому, я думаю, он хорошо освоился.

– Удалось ли ему завоевать авторитет среди игроков? После Ларионова это сделать непросто.

– Его не надо завоевывать. Мы все начали уважать его с первого дня. Ребята – например, Алексей Кручинин , Сергей Гончарук - все говорили, что следили за «Горьким». Я всегда положительно отзывался об Алексее Геннадьевиче. Знаю, что он сильный специалист, – сказал защитник «Торпедо».