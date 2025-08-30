Давыдов об Исакове в «Торпедо»: «С Буше и Галлана пылинки сдуваем, зато нашего тренера-новичка готовы чуть ли не расстрелять. Дайте ему кредит доверия»

Виталий Давыдов призвал не давить на тренера «Торпедо» Алексея Исакова.

На Кубке мэра Москвы нижегородский клуб проиграл оба матча в группе.

– Чего ждете от «Торпедо» в этом сезоне?

– Посмотрел состав нижегородцев. На фоне московского «Динамо», где в атаке пять североамериканцев, и минского «Динамо», где вся защита составлена из легионеров, подбор игроков у «Торпедо» не впечатляет. Того же Коваленко , который на Кубке мэра лихо начал в ЦСКА, атаке нижегородцев летом лучше было не терять.

Но, думаю, за восьмое место в Западной «пульке» Нижний Новгород поборется. Очень хорошие хоккейные традиции у этого города, они могут вытянуть команду.

– Нового тренера «Торпедо» Алексея Исакова в прессе уже прессингуют. По делу?

– Мне наша пресса не всегда понятна. Почему мы с североамериканских тренеров-новичков Буше и Галлана сдуваем пылинки? Они не вылезают с экранов ТВ и страниц газет, там на них чуть ли не молятся. Зато нашего тренера-новичка Исакова мы уже готовы чуть ли не расстрелять! Где логика?

Я не читал еще ни одного интервью этого специалиста – все страницы отданы канадцам. Между тем Исаков – действующий чемпион, пусть и в ВХЛ, в отличие от тех же Гру и Буше, которые, по-моему, ничего не выигрывали.

Так дайте ему нормальный кредит доверия – и не шпуняйте уже в первые месяцы! – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов .

Егор Соколов: «В КХЛ хоккей гораздо лучше, чем в АХЛ. Здесь люди профессиональнее играют»