Президент «Локомотива» о новой арене: «О строительстве думать нет смысла. Ценами на билеты боимся отпугнуть болельщиков, но поднимаем, используем чемпионский результат»

Президент «Локомотива» заявил об отсутствии планов по строительству новой арены.

– Стоит ли ждать строительство новой арены? Не боитесь ли отпугнуть болельщиков высокими ценами на билеты?

– О строительстве новой арены в такое время думать нет смысла. Ценами на билеты боимся отпугнуть, но поднимаем их. Мы отставали от других клубов по уровню цен.

Коммерческие службы ведут сравнительный анализ. Сейчас мы на одном уровне с другими клубами. Сейчас мы используем чемпионский результат, не буду кривить душой, – сказал президент «Локомотива» Юрий Яковлев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
