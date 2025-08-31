Президент «Локомотива» о Березкине и Сурине: «Максиму предложили остаться, бродить между АХЛ и НХЛ неправильно. Егор может стать игроком первой величины, пока нужно окрепнуть в КХЛ»

Президент «Локомотива» высказался о будущем Максима Березкина и Егора Сурина.

– Как удалось убедить остаться Максима Березкина и Егора Сурина?

– Мы предложили Максиму остаться. Я считаю, что он пока не готов. Он согласился со мной. Считаю, Берёзкин правильно сделал. Он должен ехать в основной состав, неправильно бродить между АХЛ и НХЛ.

Сурин может стать игроком первой величины, если молодость его не уведет в сторону. Ему лучше поиграть пока здесь, окрепнуть, а потом он в НХЛ добьется высоких результатов, – сказал президент «Локомотива» Юрий Яковлев .

