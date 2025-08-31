  • Спортс
2

Президент «Локомотива» о Симашеве и Буте в НХЛ: «Рановато уехали, нужно было в КХЛ годик еще поиграть. Ставить препоны никому не будем – потеряем доверие»

Президент «Локомотива» оценил переход Дмитрия Симашева и Даниила Бута в «Юту».

Ранее защитник и нападающий, выступавшие за ярославский клуб в прошлом сезоне, подписали контракты с «Ютой».

– Пытались ли отговорить Даниила Бута и Дмитрия Симашева от отъезда в НХЛ?

– Отговаривать мы никого не будем, потому что появляются следующие игроки. Не нужно ставить препоны, доверие потеряем.

Мы хотели их оставить. Скорее всего, они уехали рановато. Нужно им годик здесь еще поиграть, заматереть, – сказал президент «Локомотива» Юрий Яковлев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
