Президент «Локомотива» о Холлоуэлле: «Пригласили для замены Герната. Когда Мартин вернулся, оценили ситуацию: нужно место под потолком. Решили поблагодарить Мака и распрощаться»

Президент «Локомотива» рассказал о причинах обмена Мака Холлоуэлла в «Ладу».

Ярославский клуб ранее обменял канадского защитника в команду из Тольятти на компенсацию.

– Почему расстались с Маком Холлуэллом?

– Очень трудная ситуация на рынке. Трудно было сориенироваться. Мы пригласили Холлуэлла и понимали, что он должен заменить Мартина Герната . Но как это будет выглядеть – не понимали.

Когда вернулся Гернат, то мы оценили и взвесили ситуации. Нам не нужны были два защитника такого направления. Поэтому родилось такое мнение, что необходимо поблагодарить Холлуэлла и распрощаться с ним.

Сезон длинный, скорее всего, придется еще кого-то приглашать, нужно место под потолком, – сказал президент «Локомотива » Юрий Яковлев .

🤷🏻‍♂️ «Локомотив» слил нового легионера. В июне ему дали контракт на 60 млн