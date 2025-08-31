Президент «Локомотива» о Холлоуэлле: «Пригласили для замены Герната. Когда Мартин вернулся, оценили ситуацию: нужно место под потолком. Решили поблагодарить Мака и распрощаться»
Президент «Локомотива» рассказал о причинах обмена Мака Холлоуэлла в «Ладу».
Ярославский клуб ранее обменял канадского защитника в команду из Тольятти на компенсацию.
– Почему расстались с Маком Холлуэллом?
– Очень трудная ситуация на рынке. Трудно было сориенироваться. Мы пригласили Холлуэлла и понимали, что он должен заменить Мартина Герната. Но как это будет выглядеть – не понимали.
Когда вернулся Гернат, то мы оценили и взвесили ситуации. Нам не нужны были два защитника такого направления. Поэтому родилось такое мнение, что необходимо поблагодарить Холлуэлла и распрощаться с ним.
Сезон длинный, скорее всего, придется еще кого-то приглашать, нужно место под потолком, – сказал президент «Локомотива» Юрий Яковлев.
«Локомотив» слил нового легионера. В июне ему дали контракт на 60 млн
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
