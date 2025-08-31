ЦСКА выиграл Кубок мэра Москвы в 7-й раз и сравнялся с «Динамо». У «Спартака» 3 трофея, у «Витязя» – 1
ЦСКА выиграл Кубок мэра Москвы в седьмой раз.
Команда под руководством Игоря Никитина обыграла минское «Динамо» (3:2) в финальном матче. В прошлом году армейский клуб также стал обладателем трофея.
Таким образом, по общему числу побед ЦСКА сравнялся с московским «Динамо» – команды по 7 раз выигрывали турнир.
На счету «Спартака» 3 трофея, «Витязь» выиграл турнир один раз – в 2020 году.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Википедия»
