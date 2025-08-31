Кубок мэра Москвы. ЦСКА и «Динамо» Минск играют в финале, «Шанхай» победил «Динамо» Москва в игре за 3-е место, «Спартак» обыграл «Торпедо» в матче за 5-е
На Кубке мэра Москвы проходят завершающие матчи.
Матч за 5-е место
«Торпедо» – «Спартак» – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
0:1 – 5 Орлов (Тодд, Яровой)
0:2 – 34 Королев (Холодилин, Буруянов)
0:3 – 47 Филин (Беляев)
0:4 – 55 Морозов (Порядин, Ружичка)
Матч за 3-е место
«Динамо» Москва – «Шанхай Дрэгонс» – 1:6 (0:1, 1:4, 0:1)
0:1 – 5 Эллис (Гроло)
0:2 – 21 Эллис (Сюсиз, Бурмистров)
0:3 – Спунер (Фу, Попугаев)
0:4 – 32 Кленденинг (Спунер, Попугаев)
0:5 – 33 Фу (Бурмистров)
1:5 – 40 Комтуа (Уил)
1:6 – 48 Бурмистров (Сюсиз, Эллис)
Финал
ЦСКА – «Динамо» Минск – 19:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
