  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кубок мэра Москвы. ЦСКА и «Динамо» Минск играют в финале, «Шанхай» победил «Динамо» Москва в игре за 3-е место, «Спартак» обыграл «Торпедо» в матче за 5-е
Live
11

Кубок мэра Москвы. ЦСКА и «Динамо» Минск играют в финале, «Шанхай» победил «Динамо» Москва в игре за 3-е место, «Спартак» обыграл «Торпедо» в матче за 5-е

На Кубке мэра Москвы проходят завершающие матчи.

Кубок мэра Москвы

Матч за 5-е место

«Торпедо» – «Спартак» – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

0:1 – 5 Орлов (Тодд, Яровой)

0:2 – 34 Королев (Холодилин, Буруянов)

0:3 – 47 Филин (Беляев)

0:4 – 55 Морозов (Порядин, Ружичка)

Матч за 3-е место

«Динамо» Москва – «Шанхай Дрэгонс» – 1:6 (0:1, 1:4, 0:1)

0:1 – 5 Эллис (Гроло)

0:2 – 21 Эллис (Сюсиз, Бурмистров)

0:3 – Спунер (Фу, Попугаев)

0:4 – 32 Кленденинг (Спунер, Попугаев)

0:5 – 33 Фу (Бурмистров)

1:5 – 40 Комтуа (Уил)

1:6 – 48 Бурмистров (Сюсиз, Эллис)

Финал

ЦСКА – «Динамо» Минск – 19:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
Кубок мэра Москвы
logoЦСКА
logoСпартак
результаты матчей
logoТорпедо
logoДинамо Москва
logoКХЛ
контрольные матчи
logoШанхай Дрэгонс
logoДинамо Минск
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Кудашов про 1:6 от «Шанхая»: «Противный счет. «Динамо» нужна была такая игра, не все связки успели проверить, но получили ответы – по игрокам, сочетаниям, рисунку»
241 минуту назад
Звягин о мнении, что его штаб «чуть не развалил «Авангард»: «Ни на кого ответственность не перекладывал. Команда успешно завершила непростой сезон, был рад за ребят»
3сегодня, 15:39
Никита Тертышный: «В КХЛ нет, как в НХЛ, защиты прав игроков и профсоюза. Это не хоккеистам решать, нам надо работать, наверху во всем разберутся за нас»
4сегодня, 15:22
Президент «Локомотива»: «К драфту относимся крайне отрицательно. Какой смысл мне воспитывать хоккеистов для своих конкурентов?»
9сегодня, 14:58
Серебряков об НХЛ: «Меня никто не зовет. И я только недавно устаканил карьеру. Лишь бы не сглазить... Рисковать всем ради туманного шанса – не хочу»
3сегодня, 13:15
Контрольные матчи. «Локомотив» проиграл «Северстали», «Сочи» обыграл «Амур»
3сегодня, 12:33
Овечкин улетит в Америку 5 сентября («Матч ТВ»)
12сегодня, 12:17
Серебряков о Макдэвиде в OHL: «Он играл так, будто прошел эту игру. Все легко и плавно. Первый раз сыграли с ним – проиграли 1:7, он забил 5 голов и отдал 2 передачи»
1сегодня, 12:10
СКА расторгнет контракт с Алистровым. Форвард получит около 22,5 млн рублей компенсации (Metaratings)
7сегодня, 11:28
Мирошниченко – 2-й в рейтинге лучших проспектов «Вашингтона» по версии сайта НХЛ, Леонард – 1-й, Хатсон – 3-й, Кристалл – 4-й, Илья Протас – 5-й
3сегодня, 11:09
Ко всем новостям
Последние новости
Серебряков о тренде на высоких вратарей в НХЛ: «В КХЛ нет, к счастью. Там голкипер должен быть от 184 см, почему – не знаю. Идеальный рост – 183-184, мне кажется»
11 минут назад
Президент «Локомотива» о Холлоуэлле: «Пригласили для замены Герната. Когда Мартин вернулся, оценили ситуацию: нужно место под потолком. Решили поблагодарить Мака и распрощаться»
25 минут назад
Галлан после 6:1 с «Динамо» на Кубке мэра Москвы: «Доволен «Шанхаем», к началу чемпионата команда готова. Из 9 периодов 7 мы провели достойно на турнире»
251 минуту назад
Чефанов о «Торпедо»: «Системы Ларионова и Исакова похожи: в атаке развязаны руки, требуется играть активно на всей площадке. Различия есть при позиционной обороне и построении»
сегодня, 15:51
Плющев о КХЛ: «Восток будет доминировать в этом сезоне, думаю. Не могу сказать, что есть явные лидеры, команды серьезно подравнялись»
3сегодня, 15:09
Хартли о предсезонной подготовке: «Мы провели большой объем работы по изучению новой системы. Я удовлетворен тем, что мы сделали»
сегодня, 14:44
Рид Буше о принципиальности матчей с «Авангардом»: «Игры против бывших команд – это всегда что-то особенное. Буду выкладываться на максимум»
3сегодня, 14:31
Конюшков об идее составить перечень книг для футболистов: «У всех свои интересы. Нравится – читаешь, не нравится – не читаешь. У меня любимых книг много, выделю «Три товарища» Ремарка»
2сегодня, 14:19
Президент «Локомотива» про эмоции от завоевания Кубка Гагарина: «Чувство удовлетворения, что выиграли, опираясь на своих воспитанников, стратегию, убеждения, веру»
сегодня, 13:57
«Амур» выменял Рауля Акмальдинова у «Локомотива» на денежную компенсацию
сегодня, 13:48