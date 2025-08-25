  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Демидов – 2-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ по версии Daily Faceoff, Шефер – 1-й, Никишин – 11-й, Силаев – 24-й, Симашев – 31-й
5

Демидов – 2-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ по версии Daily Faceoff, Шефер – 1-й, Никишин – 11-й, Силаев – 24-й, Симашев – 31-й

Иван Демидов вошел в топ-3 лучших молодых игроков, задрафтованных клубами НХЛ.

Daily Faceoff опубликовал рейтинг лучших проспектов лиги среди полевых игроков на сезон-2025/26.

Первое место в топ-75 занял защитник Мэттью Шефер.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Мэттью Шефер («Айлендерс»)

2. Иван Демидов («Монреаль»)

3. Майкл Миса («Сан-Хосе»)

4. Зэйн Парех («Калгари»)

5. Зеев Байум («Миннесота»)

6. Портер Мартон («Филадельфия»)

7. Сэм Дикинсон («Сан-Хосе»)

8. Джеймс Хэгенс («Бостон»)

9. Беркли Каттон («Сиэтл»)

10. Райан Леонард («Вашингтон»)

11. Александр Никишин («Каролина»)

...24. Антон Силаев («Нью-Джерси»)

...31. Дмитрий Симашев («Юта»)

...39. Данила Юров («Миннесота»)

...72. Никита Артамонов («Каролина»)

...75. Даниил Бут («Юта»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
logoИван Демидов
logoСан-Хосе
рейтинги
logoНХЛ
logoМонреаль
Майкл Миса
logoАйлендерс
Мэттью Шефер
Сэм Дикинсон
logoСиэтл
logoАнтон Силаев
logoНикита Артамонов
logoКалгари
logoДанила Юров
logoЮта
logoЗэйн Парех
logoДжеймс Хэгенс
logoДмитрий Симашев
logoРайан Леонард
logoКаролина
logoНью-Джерси
logoЗеев Байум
logoМиннесота
logoПортер Мартон
logoДаниил Бут
logoФиладельфия
logoБостон
logoВашингтон
Беркли Каттон
logoАлександр Никишин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Грицюк встретился с Демидовым в Монреале. Он сделал фото с собакой форварда «Канадиенс»
9вчера, 11:46Фото
Хайруллин о Демидове: «Ждем, что будет разрывать НХЛ. Давно таких заряженных не встречал. Сейчас в Канаде пашет, говорят, за троих – 24/7»
324 августа, 07:10
Титов о российском хоккее: «Талантов в нашем поколении больше, чем сейчас. Мы были уличные ребята с другим менталитетом. Сейчас они потренировались и сидят в компьютерах»
320 августа, 20:34
Главные новости
Гендиректор «Эдмонтона» о контракте Макдэвида: «Переговоры не будут долгими. Когда Коннор будет готов, мы заключим сделку»
14 минут назад
Павел Дацюк: «В 14 лет была мысль бросить спорт – очень манила улица, что-то взрослое. Побоялся сказать папе и остался в хоккее»
240 минут назад
Кубок губернатора Челябинской области. «Лада» сыграет с «Амуром», «Трактор» против «Сочи»
52 минуты назад
Плющев об «Авангарде»: «Сбор провели в Петербурге, форму представят в Москве. Руководство словно стесняется Омска – это провинциальный подход, неуважение к болельщикам»
4сегодня, 03:20
Алистров может перейти из СКА в «Динамо» Минск (Артур Хайруллин)
сегодня, 03:10
Максим Сушинский: «Жаль, что в КХЛ нет профсоюза, это был рабочий инструмент. Ни у кого не было возможности расторгнуть 5-летний контракт с игроком, ничего ему не заплатив»
8вчера, 21:58
Рид Буше об «Авангарде»: «Это было потрясающее время, я люблю Омск, болельщиков. Я хотел остаться, но в хоккее все меняется быстро»
2вчера, 21:47
Рид Буше: «Думал, что достиг договоренности с «Авангардом». Но они так и не сделали мне конкретного финального предложения»
7вчера, 20:07
Голдобин о требованиях Ларионова: «Мы давно знакомы. Его стиль понятен, он сам играл в красивый, умный хоккей»
3вчера, 19:54
Бенуа Гру: «Трактор» стал другой командой после прошлого сезона. Моя работа – сложить пазл из разных кусочков. Цыплят по осени считают, рано говорить, что чего-то не хватает»
1вчера, 19:28
Ко всем новостям
Последние новости
Протас о прошлом сезоне в «Вашингтоне»: «Выступил результативно и полезно, но теперь будет сложнее. Хочу доказать, что тот чемпионат не был случайным»
43 секунды назад
Сэм О’Райлли – лучший проспект «Тампы» по версии сайта НХЛ, Готье – 2-й, Чата – 3-й
27 минут назад
Холлоуэлл о жизни на базе «Локомотива»: «Не нужно ни о чем беспокоиться, о тебе заботятся. В Северной Америке все сам ищешь, арендуешь квартиру – это стресс»
сегодня, 03:30
Холлоуэлл о советах Торнтона: «Джо говорил: получай удовольствие, не напрягайся, не держи клюшку слишком крепко. У него всегда улыбка на лице, он никогда не был слишком серьезным»
вчера, 21:35
Экс-форвард «Монреаля» Вейдемо оглох на одно ухо после попадания шайбы в голову: «Иногда такое проходит само, иногда требуется операция. Насколько я понимаю, сейчас можно подождать»
вчера, 21:17
Пьеррик Дюбе: «Горжусь тем, что являюсь частью «Трактора». Вокруг очень дружелюбные люди, которые заботятся о нас. Я чувствую безопасность и комфорт, мне все нравится»
вчера, 20:54
Бенуа Гру: «Трактор» стал более мастеровитой командой, чем год назад. У меня нет причин переживать за кого-то из новичков»
2вчера, 20:44
Протас о влиянии погони за Гретцки на «Вашингтон»: «Каждый понимал – будет командный успех, придет и личный у Овечкина. Жаль, что быстро вылетели из Кубка Стэнли, но сезон точно не провальный»
1вчера, 19:44
Жарков о 0:3 от «Амура»: «Результат неприятный, есть пища для размышлений. Атмосфера была потрясающая. Это Челябинск, здесь очень любят хоккей, он в крови»
вчера, 17:52
Тренер «Амура» Гальченюк о 3:0 с «Трактором»: «Благодарен ребятам за 31 блокированный бросок. Хорошо сыграл вратарь, защитники молодцы, нападающие тоже помогали обороне»
вчера, 17:22