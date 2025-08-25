Демидов – 2-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ по версии Daily Faceoff, Шефер – 1-й, Никишин – 11-й, Силаев – 24-й, Симашев – 31-й
Иван Демидов вошел в топ-3 лучших молодых игроков, задрафтованных клубами НХЛ.
Daily Faceoff опубликовал рейтинг лучших проспектов лиги среди полевых игроков на сезон-2025/26.
Первое место в топ-75 занял защитник Мэттью Шефер.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Мэттью Шефер («Айлендерс»)
2. Иван Демидов («Монреаль»)
3. Майкл Миса («Сан-Хосе»)
4. Зэйн Парех («Калгари»)
5. Зеев Байум («Миннесота»)
6. Портер Мартон («Филадельфия»)
7. Сэм Дикинсон («Сан-Хосе»)
8. Джеймс Хэгенс («Бостон»)
9. Беркли Каттон («Сиэтл»)
10. Райан Леонард («Вашингтон»)
11. Александр Никишин («Каролина»)
...24. Антон Силаев («Нью-Джерси»)
...31. Дмитрий Симашев («Юта»)
...39. Данила Юров («Миннесота»)
...72. Никита Артамонов («Каролина»)
...75. Даниил Бут («Юта»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости