«Дети все еще со мной». Тренер «Сан-Хосе» Ворсофски, заявивший, что «отказался бы от одного из своих детей ради победы» после 6:5 с «Рейнджерс»

Тренер «Сан-Хосе» Райан Ворсофски пошутил после первой победы в сезоне.
«Шаркс» обыграли «Рейнджерс» (6:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это первая победа команды за семь игр.
Ранее специалист заявил, что «отказался бы от одного из своих детей ради чертовой победы». Позднее он извинился за эти слова.
«Дети все еще со мной», – сказал главный тренер «Сан-Хосе» Райан Ворсофски.
