«Дети все еще со мной». Тренер «Сан-Хосе» Ворсофски, заявивший, что «отказался бы от одного из своих детей ради победы» после 6:5 с «Рейнджерс»

Тренер «Сан-Хосе» Райан Ворсофски пошутил после первой победы в сезоне.

«Шаркс» обыграли «Рейнджерс » (6:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это первая победа команды за семь игр.

Ранее специалист заявил , что «отказался бы от одного из своих детей ради чертовой победы». Позднее он извинился за эти слова.

«Дети все еще со мной», – сказал главный тренер «Сан-Хосе » Райан Ворсофски .

Ворсофски о словах, что «отказался бы от одного из своих детей ради победы «Сан-Хосе»: «Прошу прощения, эмоции взяли верх. Я люблю своих детей и жену»