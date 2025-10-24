  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Дети все еще со мной». Тренер «Сан-Хосе» Ворсофски, заявивший, что «отказался бы от одного из своих детей ради победы» после 6:5 с «Рейнджерс»
3

«Дети все еще со мной». Тренер «Сан-Хосе» Ворсофски, заявивший, что «отказался бы от одного из своих детей ради победы» после 6:5 с «Рейнджерс»

Тренер «Сан-Хосе» Райан Ворсофски пошутил после первой победы в сезоне.

«Шаркс» обыграли «Рейнджерс» (6:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это первая победа команды за семь игр.

Ранее специалист заявил, что «отказался бы от одного из своих детей ради чертовой победы». Позднее он извинился за эти слова.

«Дети все еще со мной», – сказал главный тренер «Сан-Хосе» Райан Ворсофски.

Ворсофски о словах, что «отказался бы от одного из своих детей ради победы «Сан-Хосе»: «Прошу прощения, эмоции взяли верх. Я люблю своих детей и жену»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Макса Миллера
logoРайан Ворсофски
logoРейнджерс
logoНХЛ
ахахаха
logoСан-Хосе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ремпе и Ривс подрались на 6-й минуте матча «Рейнджерс» – «Сан-Хосе». Форвард клуба из Нью-Йорка не смог продолжить игру из-за травмы верхней части тела
сегодня, 03:34Видео
3+2 от Селебрини и 2+2 от Уилла Смита помогли «Сан-Хосе» одержать 1-ю победу в сезоне – в игре против «Рейнджерс» (6:5 ОТ). Клуб из Нью-Йорка проиграл 5-й подряд матч дома
сегодня, 03:22
Ворсофски о словах, что «отказался бы от одного из своих детей ради победы «Сан-Хосе»: «Прошу прощения, эмоции взяли верх. Я люблю своих детей и жену»
21 октября, 10:45
Главные новости
КХЛ. «Барыс» принимает «Амур», «Торпедо» в гостях у «Лады», «Динамо» Минск сыграет с «Шанхаем», СКА против «Сочи»
2 минуты назадLive
Малкин повторил рекорд Горди Хоу, сделав 10 передач за первые 8 матчей регулярки НХЛ в 39+ лет
6 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Нью-Джерси» примет «Сан-Хосе», «Торонто» в гостях у «Баффало»
11 минут назад
Галлан о стиле хоккея в КХЛ и НХЛ: «Разница стала гораздо меньше. Русские игроки идут на ворота, борются, играют в тело – тот же североамериканский стиль»
20 минут назад
Ротенберг о Карпине: «Общаемся и стараемся поддерживать друг друга. Игра с «Крыльями» отличная – когда забивают четыре, это пример и для хоккеистов»
35 минут назад
Песец Сеня стал талисманом «Сибирских Снайперов» из МХЛ: «К нам пришел Песец»
59 минут назадФото
Каменский об отстранении Дронова на 5 матчей за толчок арбитра: «Игрок видел судью и мог избежать столкновения. Вместо этого он ударил клюшкой в спину»
сегодня, 13:21Видео
СКА и «Трактор» претендуют на Ремпала. Сообщалось, что форвард может вернуться в «Салават» (Артур Хайруллин)
сегодня, 13:12
Карбери об игровом долголетии Овечкина: «Он никогда не полагался на то, что теряется с годами. Катание идет на спад к 15-му сезону, а его инстинкты и бросок хуже не стали»
сегодня, 12:48
Форвард «Шанхая» Лабанк: «Между КХЛ и АХЛ, выберу КХЛ – это вторая лига мира. Здесь хотят играть в хоккей, нежели биться – другой стиль, но мне он комфортен»
сегодня, 11:51
Ко всем новостям
Последние новости
Лабанк о Галлане: «Он груб и может быть жестким, если мы этого заслуживаем. Грань дозволенного не переходит, все в рамках разумного»
48 минут назад
Юрзинов о Кубке Будущего: «Согласен с Ротенбергом, призвавшим телеканалы обратить внимание. Только так молодежный хоккей можно продвинуть в культуру, чем славился СССР»
сегодня, 13:35
Кокорев вошел в штаб «Лады». Экс-тренер «Сочи» и «Витязя» будет отвечать за работу с защитниками
сегодня, 13:01
Брэди Ткачак об операции на руке: «Это лишь маленькая кочка на моей дороге. Когда вернусь, моя игра выйдет на новый уровень»
сегодня, 12:31
«Торонто» перевел Уолла в долгосрочный список травмированных. Голкипер взял отпуск по семейным обстоятельствам в сентябре
сегодня, 12:18
Жамнов о драке Мальцева с Комтуа: «Я бы отреагировал так же, если бы был на льду. Это нормальная реакция»
сегодня, 12:01Видео
Канцеров о «Чикаго»: «Интерес ко мне есть, созваниваемся раз в месяц. Сейчас у меня контракт с «Металлургом», я должен отработать»
сегодня, 11:40
Голышев о 1-й игре после отстранения за допинг: «Очень скучал, был рад увидеть знакомые лица на трибунах. Спасибо тренерам «Автомобилиста» за подготовку»
сегодня, 10:16
Купер о 2:3 с «Чикаго»: «В игре «Тампы» было много позитива. Мне не понравились удаления, последняя минута и результат»
сегодня, 09:45
Фетисов и Анастасия Чернобровина вошли в состав жюри премии «Рассвет». Ее организует Союз фотографов дикой природы для повышения экологической грамотности людей
сегодня, 08:24