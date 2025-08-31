Грудинин о 3:2 с «Локомотивом»: «Северсталь» вышла озлобленной в 3-м периоде. Козырев сказал, что мы должны придерживаться плана»

Владимир Грудинин высказался о победе «Северстали» над «Локомотивом» (3:2 ОТ).

Команда под руководством Андрея Козырева выиграла предсезонный матч, уступая 0:2 до 43-й минуты.

«Сегодня мы провели товарищеский матч, впереди регулярка. Тяжелая игра. Как настраивались на третий период? Это профессиональный спорт. Если ты опустил руки, то ты не должен здесь играть.

Андрей Леонидович [Козырев] в раздевалке сказал, что мы должны придерживаться нашего плана. Если без шуток, нам указали на определенные микромоменты, сказали, что нужно исправить.

Сказали, что нужно выполнять те детали, которых мы и придерживались. Все достаточно спокойно. Просто вышли очень озлобленными на третий период», – сказал защитник «Северстали » Владимир Грудинин .