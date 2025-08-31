Контрольные матчи. «Локомотив» проиграл «Северстали», «Сочи» обыграл «Амур»
Клубы Фонбет Чемпионата КХЛ проводят контрольные матчи перед стартом сезона.
Контрольные матчи
«Сочи» – «Амур» – 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)
1:0 – 10 Швырев (Гуськов)
2:0 – 17 Миць (Яремчук)
2:1 – 18 Гиздатуллин (Мищенко, Слепец)
2:2 – 20 Гиздатуллин (Мищенко, Евсеев)
3:2 – 21 Сероух (Авершин, Уткин)
4:2 – 33 Гуськов (Яремчук)
5:2 – 51 Венгрыжановский
5:3 – 56 Ураков (Дубакин)
«Локомотив» – «Северсталь» – 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)
1:0 – 28 Шалунов (Радулов, Сергеев)
2:0 – 28 Никулин (Гернат, Лихачев)
2:1 – 43 Скоренов (Калдис, Иванцов)
2:2 – 48 Чебыкин (Калдис, Абросимов)
2:3 – 62 Грудинин (Аймурзин, Ильин)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
