Морозов об иностранных тренерах: «К нам тянутся, мы это ценим. Специалисты приезжают, это хорошо для игроков, для молодежи. Посмотрите, какой прогресс был у «Авангарда» в прошлом году»

Алексей Морозов высказался касательно иностранных тренеров в КХЛ.

На данный момент главными тренерами в лиге работают канадцы Бенуа Гру («Трактор »), Боб Хартли («Локомотив »), Ги Буше («Авангард») и Жерар Галлан («Шанхай»).

– Любопытная тенденция в предстоящем сезоне – добавились иностранные тренеры, подписались много легионеров. Видите ли вы в этом звоночки о том, что лига выходит на международный масштаб?

– Хорошо, что к нам тянутся, мы это ценим, для этого работаем, лига развивается. Специалисты приезжают, это хорошо и для игроков, для молодежи. Посмотрите, какой прогресс был в прошлом году у «Авангарда» после смены тренера. Это опыт для нас, для тренеров и игроков.

Интересное противостояние между североамериканскими тренерами – они пришли в хорошие команды, которые будут бороться за чемпионство. Посмотреть, как они будут себя вести в играх между собой. Это больше привлекает.

У нас есть лимит легионеров, он так же будет действовать – пять человек. Для тренеров такого лимита у нас нет, поэтому каждый руководитель выбирает под свою команду конкретного тренера, у кого какие цели и задачи, кто как хочет играть, в какой хоккей.

Козырев и Ларионов играют в одну систему, Буше и Хартли – совсем в другую. Посмотрим, как у Хартли получится сработаться с чемпионской командой. Нас всех ждет очень интересный сезон, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.