  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Морозов об иностранных тренерах: «К нам тянутся, мы это ценим. Специалисты приезжают, это хорошо для игроков, для молодежи. Посмотрите, какой прогресс был у «Авангарда» в прошлом году»
2

Морозов об иностранных тренерах: «К нам тянутся, мы это ценим. Специалисты приезжают, это хорошо для игроков, для молодежи. Посмотрите, какой прогресс был у «Авангарда» в прошлом году»

Алексей Морозов высказался касательно иностранных тренеров в КХЛ.

На данный момент главными тренерами в лиге работают канадцы Бенуа ГруТрактор»), Боб ХартлиЛокомотив»), Ги Буше («Авангард») и Жерар Галлан («Шанхай»). 

– Любопытная тенденция в предстоящем сезоне – добавились иностранные тренеры, подписались много легионеров. Видите ли вы в этом звоночки о том, что лига выходит на международный масштаб?

– Хорошо, что к нам тянутся, мы это ценим, для этого работаем, лига развивается. Специалисты приезжают, это хорошо и для игроков, для молодежи. Посмотрите, какой прогресс был в прошлом году у «Авангарда» после смены тренера. Это опыт для нас, для тренеров и игроков.

Интересное противостояние между североамериканскими тренерами – они пришли в хорошие команды, которые будут бороться за чемпионство. Посмотреть, как они будут себя вести в играх между собой. Это больше привлекает.

У нас есть лимит легионеров, он так же будет действовать – пять человек. Для тренеров такого лимита у нас нет, поэтому каждый руководитель выбирает под свою команду конкретного тренера, у кого какие цели и задачи, кто как хочет играть, в какой хоккей.

Козырев и Ларионов играют в одну систему, Буше и Хартли – совсем в другую. Посмотрим, как у Хартли получится сработаться с чемпионской командой. Нас всех ждет очень интересный сезон, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoАлексей Морозов
logoАвангард
logoБоб Хартли
logoЛокомотив
logoТрактор
logoГи Буше
logoЖерар Галлан
logoКХЛ
logoШанхай Дрэгонс
logoБенуа Гру
logoАндрей Козырев
logoИгорь Ларионов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Алексей Морозов: «Не хотим запрещать подписывать 5-летние контракты. Будем думать, что делать, чтобы эти соглашения работали в долгую»
3вчера, 16:45
Морозов о Голдобине в СКА: «Он перешел с драфта отказов «Спартака», поэтому «правило трех» не учитывается. А то, что клубы договорились, в этом не было нарушений»
4вчера, 15:19
Морозов о допинге у Голышева, Каменева и Седова: «Никто бы целенаправленно на это не пошел, учитывая уровень клубов, врачей. Подождем официальных заявлений»
вчера, 12:44
Главные новости
СКА объявил об уходе Карпухина: «Защитник продолжит карьеру в другой команде»
37 минут назад
«Сан-Хосе» сможет остаться в городе как минимум до 2051 года. Городской совет единогласно одобрил сделку по реконструкции арены и продлению ее аренды
сегодня, 04:55
Мемориал Ромазана. «Салават» сыграет с «Барысом», «Металлург» против «Магнитки»
сегодня, 04:40
Турнир имени Пучкова. СКА против «Автомобилиста»
сегодня, 04:30
Холлоуэлл покинет «Локомотив». Защитник перешел в клуб в это межсезонье («СЭ»)
28вчера, 21:16
Рантанен оштрафован на 33 290 евро за неявку к месту военной службы в Финляндии
24вчера, 20:49
Валентин Зыков: «Все команды максимально настраиваются против СКА, выдают максимум. Нет такого, что кто-то из соперников для нас более важен с точки зрения конкуренции»
3вчера, 19:21
Николай Заварухин: «Рид Буше полностью вписался в команду. Знаем, что он мастер, ему нужен диспетчер, пробуем его в разных сочетаниях»
3вчера, 19:10
Разин о 2:5 от «Салавата»: «Рад, что получили такой результат. Нас это встряхнет. Когда на предсезонке всех обыгрываешь, в чемпионат можно войти с короной»
4вчера, 18:56
Ротенберг выложил фото с Капризовым: «Веселее! Мы в хоккее!:)»
16вчера, 17:58Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Бурмистров о цели «Шанхая» дойти до финала: «Это реально, судя по тому, как команда тренируется. Все ребята достаточно хороши»
3вчера, 21:58
Мерфи о СКА: «Подготовка к сезону проходит хорошо. Мы хотим выиграть чемпионат, это наша главная задача»
5вчера, 21:45
Григоренко о «Тракторе»: «Прекрасная организация, дружный коллектив. В этом плане адаптация, можно сказать, прошла. Но система – новая, иной раз катаешься, задумываешься. Нужно время, чтобы все понять»
2вчера, 21:36
Бреннан Менелл: «Я счастлив играть за СКА. Ларионов – очень умный специалист, мне нравится разговаривать с ним, слушать его истории. Доверяю всему, что он делает»
вчера, 20:57
Жан-Кристоф Боден: «КХЛ – новая для меня лига, учусь каждый день. Мне уже нравится здесь, рад попробовать что-то новое. Надеюсь, что «Сочи» проведет хороший сезон»
вчера, 20:27
Тревор Мерфи: «Философия Ларионова хорошо подходит хоккеистам СКА. Его опыт игрока помогает в тренерской работе»
1вчера, 20:13
Заварухин о подготовке «Автомобилиста» к сезону: «Не так много матчей осталось, надо из каждого что-то почерпнуть, взять лучшее. Главное, чтобы ребята понимали, во что и как мы играем»
1вчера, 19:58
Фальковский о том, поменялся ли СКА после прихода Ларионова: «Да. Пошла игра в пас, отдают и открываются, быстро катают шайбу»
вчера, 19:30
Козлов о 5:2 с «Металлургом»: «Хороший темп с первой до последней минуты. Наконец-то целостная игра как в атаке, так и в обороне. Самонов провел один из своих феноменальных матчей»
4вчера, 18:49
Крикунов о 4:5 от «Трактора»: «Забили хорошие голы, нельзя сказать, что какие-то дурные залетели. Повели в счете, потом испугались. Результаты впереди, пока мы под приличной нагрузкой»
вчера, 18:39