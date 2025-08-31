Хартли о предсезонной подготовке: «Мы провели большой объем работы по изучению новой системы. Я удовлетворен тем, что мы сделали»
Боб Хартли высказался о предсезонном матче с «Северсталью» (2:3 ОТ).
«Соперники хорошо начали, у них очень скоростная команда. А мы смотрели со стороны и не сразу вошли в игру. Во втором периоде мы двигались лучше, завладели инициативой, реализовали большинство, но и сами нахватали удалений.
Что касается итогов предсезонной подготовки, я ей доволен. Мы провели большой объем работы по изучению новой системы. Потеряли из-за операций нескольких игроков, есть необходимость поднимать ребят из нижних звеньев.
Нам предстоит много работы, но я удовлетворен тем, что мы сделали», – сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
