Матвей Короткий рассказал о цели СКА на новый сезон.

«Цель на сезон у нас одна – Кубок Гагарина. Ее можно добиться за счет правильной игры, хорошей обороны и реализации моментов.

Что касается прихода новых хоккеистов, я играю с молодыми ребятами, поэтому мне было проще. А те, кто постарше, могут разговаривать и договариваться, поэтому нет никаких проблем.

Легионеры немного понимают по-русски, а мы можем говорить на английском. Друг друга подбадриваем и подсказываем, чтобы иностранцы побыстрее влились в коллектив», – сказал нападающий СКА Матвей Короткий.