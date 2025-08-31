  • Спортс
  Матвей Короткий: «Цель на сезон у СКА одна – Кубок Гагарина. Ее можно добиться за счет правильной игры, хорошей обороны и реализации моментов»
Матвей Короткий: «Цель на сезон у СКА одна – Кубок Гагарина. Ее можно добиться за счет правильной игры, хорошей обороны и реализации моментов»

Матвей Короткий рассказал о цели СКА на новый сезон.

«Цель на сезон у нас одна – Кубок Гагарина. Ее можно добиться за счет правильной игры, хорошей обороны и реализации моментов.

Что касается прихода новых хоккеистов, я играю с молодыми ребятами, поэтому мне было проще. А те, кто постарше, могут разговаривать и договариваться, поэтому нет никаких проблем.

Легионеры немного понимают по-русски, а мы можем говорить на английском. Друг друга подбадриваем и подсказываем, чтобы иностранцы побыстрее влились в коллектив», – сказал нападающий СКА Матвей Короткий.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
