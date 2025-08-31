Вячеслав Фетисов: «Медведев – неординарный управленец, но рано или поздно всему приходит конец. И СКА, и «Зенит» требуют переформатирования»
Вячеслав Фетисов высказался об уходе Александра Медведева с поста в «Зените».
Вчера Константин Зырянов стал председателем правления клуба. Александр Медведев, занимавший эту должность с февраля 2019 года, станет советником председателя правления ПАО «Газпром» и советником председателя правления «Зенита».
Ранее Медведев также покинул пост председателя совета директоров хоккейного клуба СКА.
«Александра Ивановича я знаю давно, он неординарный управленец, но всему приходит конец, рано или поздно.
И СКА, и «Зенит» требуют переформатирования, и с этим, видимо, связано это решение», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.
