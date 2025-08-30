Дацюк о новом сезоне: «Ждем от «Автомобилиста» яркой игры. Хотел бы видеть команду в финале плей-офф КХЛ»

Павел Дацюк поделился ожиданиями от игры «Автомобилиста» в новом сезоне.

В субботу в Екатеринбурге прошла шоу-игра The Magic Game в честь Дацюка. Команда «красных», за которых выступал Дацюк, победила «белых» со счетом 13:8.

– Чего вы ждете от «Автомобилиста» в новом сезоне?

– Такой же победы, как и сегодня от нашей команды. Надо выигрывать, радуя болельщиков, и думаю, они будут горячо поддерживать «Автомобилист».

Все мы ждем яркой игры от нашей команды. Хотел бы видеть ее в финале плей-офф КХЛ , – сказал экс-нападающий «Автомобилиста » Павел Дацюк .