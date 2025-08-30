Федоров о Дацюке: «Умнейший центральный, который читает игру на два-три хода вперед. В «Детройте» Павел был феноменален!»

Сергей Федоров поделился мнением о Павле Дацюке.

Сегодня в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» прошел шоу-матч Дацюка The Magic Game. Федоров принял участие в игре.

– Самый эффектный гол забили вы – в пустые ворота щелчком. Как сообразили так сделать?

– Неожиданно для себя, выскочив в отрыв, я не увидел вратаря! А вообще матч получился отличным. Поздравляю Павла и всех болельщиков. Огромное спасибо ребятам, которые смогли приехать в Екатеринбург.

Здорово все было организовано, и шоу получилось отличным. Оно прям было до слез. Все прошли тот путь, который был показан в представлении перед игрой. Обалденные эмоции. Рад за нас всех!

– Вас всегда ставят в пример как идеального центрфорварда. А как вы бы описали центра Дацюка?

– Умнейший центральный, который читает игру на два-три хода вперед. Вы видели, сколько он сделал перехватов? Я играл в защите с Вячеславом Александровичем Фетисовым. Бывало, проигрывал позицию. Но тут Павел подставлял клюшечку, и шайба шла в борт, а не в наши ворота. Для меня это было еще одно подтверждение его класса.

Мы мало провели времени на льду в одной тройке с Павлом. Но даже тренируясь с ним, понимаешь, что он умнейший игрок. Помимо золотых рук.

– Какой была ваша первая реакция, когда в тот великий «Детройт» в 2001 году приехал неизвестный пацан из России?

– «Мы взяли еще одного классного игрока», – реакция была такой. Я не помню, чтобы в те времена «Ред Уингс» брали не совсем классных хоккеистов. Это мы точно знали. Ну, а потом мы увидели тренировки, матчи – затем Павел вообще адаптировался. Он был феноменален!

И не даром его поставили в одну тройку к Бретту Халлу . Ну, а Игорь Ларионов подготовил Дацюка к этому звену, – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров.