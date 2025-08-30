Овечкин об идее вывести его номер из обращения в «Кэпиталс»: «Позвоните в «Вашингтон» и узнайте про это»
Александр Овечкин высказался об идее вывести его номер из обращения в «Кэпиталс».
Сегодня в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» прошел прощальный матч Павла Дацюка The Magic Game. Овечкин принял участие в игре.
Овечкин ответил на вопрос о том, заслуживает ли Дацюк того, чтобы «Детройт» вывел его 13-й номер из обращения.
«Конечно, он этого заслуживает. Но я ведь не работаю в «Детройте», поэтому не могу ничего сказать.
Что касается идеи вывести мой номер в «Кэпиталс», то позвоните в «Вашингтон» и узнайте про это», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
