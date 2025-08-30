Вратарь «Трактора» Дриджер о памятнике из Магнитогорска на шлеме: «Google ввел меня в заблуждение. Я понял об этом, когда уже приехал в Челябинск. Это наша с художником ошибка»

Крис Дриджер поделился впечатлениями от жизни в Челябинске.

– Вы уже успели погулять по Челябинску?

– Я немного прогулялся по центру города, по пешеходной улице. Это красивые места. Погода тоже была хорошей, солнечной. Мы живем в комфортном жилом комплексе, где есть все, что нам нужно.

– Неслучайно у вас на шлеме достопримечательности Челябинска?

– Я загуглил достопримечательности Челябинска в интернете. Теперь очень интересно увидеть их своими глазами.

Я подумал, что изображение на моем шлеме должно быть связано с Челябинском, чтобы отдать честь городу, в котором я буду играть. И, конечно, мой художник сделал очень хороший дизайн.

– Только там еще памятник «Тыл – фронту» из Магнитогорска…

– Да, Google ввел меня в заблуждение. Я понял об этом, когда уже приехал в Челябинск. Когда я был в шлеме, Григорий Дронов подошел ко мне и сказал: «Магнитогорск!». Я подумал: «Боже мой».

Это наша с художником ошибка, мы невнимательно проверили информацию из Google. Если в следующем сезоне я продолжу играть за «Трактор», то на новом шлеме все исправлю.

– В любом случае это величественный монумент.

– Да, красивый монумент. Я смогу увидеть его в сезоне в Магнитогорске. И мы поедем туда за победой, – сказал вратарь «Трактора» Крис Дриджер .

Вратарь «Трактора» Дриджер показал новый шлем – с символами Челябинска: памятником Курчатову, первым трактором у проходной ЧТЗ, храмом Александра Невского