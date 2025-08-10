  • Спортс
Дриджер о переходе в «Трактор»: «Пришло время начать с чистого листа. Приехал с женой и собакой, путь был неблизким»

Крис Дриджер прокомментировал переход в «Трактор».

– Какие первые впечатления от России, от Челябинска?

– Все хорошо, погода отличная. Пока еще привыкаю ко всему, но все идет хорошо. Особо пока ничему не удивлялся.

– Как добрался до Челябинска?

– Путь был неблизким, но все прошло гладко. Я приехал с женой и собакой.

– КХЛ – это новый вызов для тебя?

– Да, и я этому рад. Я долго играл в Северной Америке, но пришло время перевернуть эту страницу и начать с чистого листа, – сказал голкипер «Трактора» Крис Дриджер.

Глотов о медосмотре в «Тракторе»: «Офтальмолог сказал, что я стреляю лазером. Проходил велосипед с нагрузкой, ЭКГ, УЗИ, кардиолога, невролога, хирурга – я в порядке»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Трактора»
